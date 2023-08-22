İzmir'de çıkan orman yangına müdahale başladı! Ekipler sevk ediliyor

İzmir Ödemiş'te yangın çıktı. Yangına anında müdahale sonucu yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de çıkan orman yangına müdahale başladı! Ekipler sevk ediliyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İZMİR'DEKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE 


Alınan bilgiye göre, Karadoğan ve Köseler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Şefliği ve belediye itfaiye ekipleri, alevlere karadan ve havadan müdahale etti.

Ekiplerin yangın söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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