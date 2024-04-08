İzmir'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Gaziemir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Bahçe duvarına çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Dokuzeylül Mahallesi Betontaş Yolu Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Emir Furkan Çayır'ın kullandığı plakasız motosiklet, bir evin bahçe duvarına çarptı.
Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Emir Furkan Çayır'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Çayır'ın Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenci olduğu öğrenildi.
Çevredeki vatandaşlar, sürücünün motosikletin önünü kaldırdığını, bu nedenle kontrolü kaybettiğini ileri sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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