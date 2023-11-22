İzmir'de FETÖ Operasyonu

İzmir'de MİT ve polis ekipleri ortak operasyon düzenledi.



Hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan gözaltı kararı bulunan Mehmet K'nin yakalanması için Çeşme'de operasyonun düğmesine basıldı.

Kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem genel yayın yönetmen yardımcılığı yapan ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi olduğu belirlenen şüpheli, ilçede gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.