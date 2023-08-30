İzmir'de ilk sakız hasadı yapıldı! 10 yıl önce dikilen ağaçlar ürün verdi

Tam 10 yıl önce İzmir’in Urla ilçesine dikilen sakız fideleri şimdi ağaç oldu hasat yapılıyor. Demircili Mahallesi'nde ilk ürünlerin toplandığı ağaçlar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle yetiştirildi.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, sakız üretiminde uzmanlaştıklarını ve bu alanda ihracat odaklı faaliyetler yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Derince ayrıca, vatandaşları da sakız ağacı dikmeye çağırdı.

Sakız ağaçlarında ilk hasat, fidanlar dikildikten 4-5 yıl sonra yapılabiliyor. Ağaçların 10-15 yaşlarından sonra ise yaklaşık 300-350 gram ürün verdiği biliniyor...