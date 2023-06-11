İzmir'de kavga çıktı: Bir polis silahla yaralandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden polis memuru, silahla ayağından yaralandı.
Bostanlı Mahallesi 1811 Sokak'ta, iki grup arasında kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Adrese ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Bu sırada polis memuru M.G. tabancayla ayağından vuruldu.
Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu AjansıAntalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı Adana'da yunus polisi ile otomobil çarpıştı Ankara'da o mahallelere dört gün su verilmeyecek Hatay'da şehit olan polis Kırklareli'ne uğurlandı