İzmir'de Kemal Sunal filmlerini aratmayan olay! Raporlar karıştı yanlışlıkla kemoterapi gördü
İzmir'de Kemal Sunal filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. Özel bir laboratuvarda tahlil yaptıran kadına kanser teşhisi konuldu. Kadın kemoterapi tedavisine başladıktan sonra raporların karışmış olabileceği iddiası gündeme geldi. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.
Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminde yaşananlara benzer olay İzmir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir'de bir kadının göğsündeki kitleden alınan örneğin özel bir laboratuvarda kanser teşhisi konması ve kadının İstanbul'daki bir hastanede kemoterapi tedavisine başladıktan sonra, laboratuvarın raporları karıştırdığı iddiası üzerine inceleme başlattı.
Öte yandan, raporların karıştığı ve kanser olmadığı öğrenilen kadının ailesi, kızlarının gereksiz yere kemoterapi tedavisi almasına ilişkin özel laboratuvar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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