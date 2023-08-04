İzmir'de Kemal Sunal filmlerini aratmayan olay! Raporlar karıştı yanlışlıkla kemoterapi gördü

Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filminde yaşananlara benzer olay İzmir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir'de bir kadının göğsündeki kitleden alınan örneğin özel bir laboratuvarda kanser teşhisi konması ve kadının İstanbul'daki bir hastanede kemoterapi tedavisine başladıktan sonra, laboratuvarın raporları karıştırdığı iddiası üzerine inceleme başlattı.

Öte yandan, raporların karıştığı ve kanser olmadığı öğrenilen kadının ailesi, kızlarının gereksiz yere kemoterapi tedavisi almasına ilişkin özel laboratuvar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.