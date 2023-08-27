İzmir'de marketi pompalı tüfekle soyan 2 şüpheli yakalandı

İlçedeki bir markete pompalı tüfekle gelen kar maskeli iki kişi, kasadaki 11 bin lirayı alarak kaçtı.

Elinde pompalı tüfek bulunan şüpheli, bu sırada beraberindeki arkadaşını yanlışlıkla ayağından yaraladı.

Olay yerinden taksiyle kaçmaya çalışan şüpheliler, yunus ekipleri tarafından çaldıkları para ve suç aletiyle yakalandı.

Yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alındı.

Diğer şüpheli Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kar maskeli, sırtlarında çanta bulunan ve birinin elinde pompalı tüfek olan 2 şüphelinin marketin çıkış kapısına yöneldiği, ardından yanlış kapı olduğunu anlayarak giriş kapısından içeri girdiği görülüyor.

Kayıtta, içeride alışveriş yapan bir müşterinin market arabasını ittirerek kendine yol açan şüphelinin, daha sonra kasadaki görevliye yönelmesi, bu esnada diğer zanlının kasadaki paraları alarak kaçması yer alıyor.