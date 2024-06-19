İzmir'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

İzmir'in Karaburun ilçesinde orman yangını meydana geldi. Yangına, bölgeye sevk edilen 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale ediliyor.

İzmir'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor
Editör: Yasin Kerim Aşan

İzmir'de orman yangını çıktı. Orman yangınının meydana geldiği yer Karaburun ilçesi oldu.

İlçedeki ormanlık alanda başlayan yangın yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bakan Yumaklı açıkladı! Çanakkale'de başlayan orman yangını kontrol altına alındıBakan Yumaklı açıkladı! Çanakkale'de başlayan orman yangını kontrol altına alındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # orman yangını # karaburun
Çok Okunanlar
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik görüşme!
Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi
Suriye ve Rusya'dan Türkiye'ye destek geldi
Putin'in KDHC ziyareti ABD'yi rahatsız etti!
Putin'in KDHC ziyareti ABD'yi rahatsız etti!
İran'da deprem oldu!
İran'da deprem oldu!
Öne Çıkanlar FRANSA'DAN ERMENİSTAN'A SİLAHLAR! Erdoğan'dan acil müdahale geldi! | ULUSAL HABER FRANSA'DAN ERMENİSTAN'A SİLAHLAR! Erdoğan'dan acil müdahale geldi! | ULUSAL HABER 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti 23 Türk hacı adayı Mekke'de hayatını kaybetti