İzmir'de orman yangını! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor

İzmir'de orman yangını çıktı. Orman yangınının meydana geldiği yer Karaburun ilçesi oldu.

İlçedeki ormanlık alanda başlayan yangın yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Öte yandan Bergama ilçesinde de Asklepios Ören Yeri yanındaki çam fıstık ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.