İzmir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale edildi
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havdan ve karadan müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangına müdahale etti.
Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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