İzmir'de polis ekiplerince bir hafta içerisinde 50 uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 25 tutuklama

İzmir'de polis ekiplerince kent genelinde bir hafta içerisinde gerçekleştirilen 50 uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaylarla ilgili 69 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerince bir hafta içerisinde 50 uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 25 tutuklama
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 13-19 Ağustos tarihleri arasında 50 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

İZMİR’DE 50 UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 25 TUTUKLAMA!

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kilo 300 gram skunk esrar, 1 kilo 572 gram metamfetamin, 5 bin 419 adet sentetik ecza maddesi, çeşitli tür ve satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 8 adet terazi, 6 tabanca, 28 adet tabanca/tüfek fişeği ve suçtan elde edilen 22 bin 655 Türk lirası ele geçirildi.

İzmir'de polis ekiplerince bir hafta içerisinde 50 uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 25 tutuklama - Resim : 1

Olaylarla ilgili 50 operasyonda 69 şahsa işlem yapılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 25 şahıs ise tutuklandı.

İzmir'de polis ekiplerince bir hafta içerisinde 50 uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 25 tutuklama - Resim : 2

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