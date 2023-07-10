İzmir'de Sayıştay su zammına dur dedi! Zammın hukuki olmadığı tespit edildi

Sayıştay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her ay su tarifelerine yaptığı otomatik zammın hukuki olmadığını tespit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi de su tarifelerine her ay Üretici Fiyat Endeksine göre zam yapmaktan vazgeçtiğini duyurdu.

Sayıştay'ın yaptığı incelemede, "mevzuat gereği İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ücret tarifelerini maliyet hesabına göre belirlemeli" dedi. CHP'li Belediyeye "enflasyon oranına göre her ay zam yapma gibi bir mevzuat hükmünün olmadığı" hatırlatıldı.

Bunun üzerine İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulu toplandı. Her ay Üretici Fiyat Endeksi oranında zam yapılan tarifelerin Sayıştay raporu doğrultusunda son bulduğu açıklandı.

Su zamları yılda iki kez yapılacak. Yeni düzenleme 1 Ağustos itibariyle uygulanacak.

Öte yandan, CHP'li Belediyenin 16 ay boyunca yaptığı otomatik zammın kanunda yer olmadığının tespit edilmesinin ardından zamlı ödenen faturalar tartışma konusu oldu. Hukukçular belediyenin her ay uyguladığı otomatik zamma dava açılarak, geriye dönük fatura farklarının alınabileceği görüşünde.