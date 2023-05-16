İzmir'de silahlı kavga

İzmir'in Bornova ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de silahlı kavga
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Gazi Osman Paşa Mahallesi Kamil Tunca Caddesi'ndeki eğlence mekanında bulunan Yener Fidan ile kimliği henüz öğrenilemeyen kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla Fidan'a ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Fidan, kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Fidan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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