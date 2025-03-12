İzmir’de sokak köpeği dehşeti! 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü

İzmir’in Çiğli ilçesinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Evka-2 Mahallesi 6812/2 Sokak’ta bisiklete binmek için dışarı çıkan 6 yaşındaki U.O., sahipsiz bir köpeği sevmek isterken köpeğin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan çevredekiler hemen yardıma koştu.

Ailesi tarafından Çiğli Devlet Hastanesi’ne götürülen U.O.’ya kuduz aşısı yapıldı ve sağ kolundaki derin yara nedeniyle 4 dikiş atıldı.

ANNE OLAY ANINI ANLATTI

Oğlunun yaşadığı korku dolu anları anlatan anne Merve O., şunları söyledi:

"Oğlum bisiklet sürmek için dışarı çıktı. Ben de hazırlanıyordum. Uzaklaşmış mı diye bakmak istedim ve evden çıktığımda bisikletiyle bana doğru geldiğini gördüm. Eşimden de oğlumu kontrol etmesini istemiştim. Oğlum bize doğru geldiğinde sağ kolunda ısırık izleri olduğunu fark ettik. Oğluma ne olduğunu sorduğumda, köpeği sevmek istediğini ancak köpeğin kendisini ısırdığını söyledi. Apar topar hastaneye gittik." "

Anne Merve O., sahipsiz hayvanlarla ilgili yetkililerin daha fazla önlem alması gerektiğini belirterek, belediye barınaklarının şartlarının iyileştirilmesi ve köpeklerin sahiplendirilmesi gerektiğini söyledi.

MAHALLE SAKİNLERİ OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYOR

Olayın yaşandığı sokakta oturan Ümmühan Emre, çocuğun çığlıklarını duyduğunda hemen dışarı çıktığını belirterek, "Çığlık çığlığa çocuk sesi duydum. Camdan baktım, çocuk bir tarafta, bisiklet bir taraftaydı. Üst kattaki komşumla beraber koştuk. Çok ağlıyordu, düştü zannettik ve kaldırmaya çalıştık. Kolu kan revan içindeydi. Çevremizde toplananlar köpeğin ısırdığını söylediler. Isıran köpeğin daha önce burada gördüğümüz köpek olduğuna eminiz." diye konuştu.

KÖPEK 15 GÜN MÜŞAHADE ALTINDA TUTULACAK

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, saldırgan köpeği mahalleden alarak karantinaya götürdü. 15 gün boyunca müşahede altında tutulacak olan köpekte herhangi bir hastalık belirtisi görülmezse, U.O.'ya uygulanan aşılardan biri iptal edilecek.