İzmir'de suya indirim yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında alınan karara göre 0.4 metreküplük su bedellerinde yüzde 25 indirime gidildi.

İzmir'de suya indirim yapıldı
İzmir'de suya indirim yapıldı
Editör: Uğur Çam
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İzmir'de suya indirim yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı ikinci meclis toplantısında, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak indirim kararı kabul edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın başkanlık ettiği ilk toplantıda, 0.4 metreküplük su ce atık su bedellerine yüzde 25 indirim yapılması önergesi sunulmuş, önerge değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu ve Esnaf Komisyonu'na sevk edilmişti. 

İkinci toplantının ilk birleşiminde görüşülerek karara bağlanan uygulamaya göre 1 Haziran'dan itibaren tüm su abonelerine 0.4 metreküplük su bedellerine yüzde 25 indirim yapılması önergesi meclisten oybirliği ile geçti.

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# İzmir # izmir # su # İzmir Büyükşehir Belediyesi
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