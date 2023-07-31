İzmir'de toplu taşımaya zam geldi! İşte UKOME'de kabul edilen kararla yeni ücretler

Üst üste gelen zam haberlerine bir yenisi daha İzmir'de eklendi. Milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentte toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin artan akaryakıt fiyatlarını sebep göstererek toplu taşıma ücretlerine zam yapılması talebi, İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) görüşüldü.

Zam talebi, UKOME'de yapılan görüşmenin ardından kabul edildi. Böylece İzmir'de toplu taşımaya yüzde 48 oranında zam yapıldı.

İŞTE İZMİR'DE ZAMLI TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ

Alınan karar gereği, İzmir'de belediyeye ait toplu taşıma araçlarına ilk biniş ücreti 8,78 TL'den 13 TL’ye yükseldi.

3,5 TL olan ilk aktarma ücreti 6,5 TL'ye yükseltilirken 2 TL olan ikinci aktarma ücreti ise 3,26 TL oldu.

Toplu ulaşımda 3 TL olan öğrenci bileti 5,14 TL’ye çıkarıldı.

60 yaş ilk biniş 11,50 TL, birinci aktarma 5,76, ikinci aktarma 2,88 TL olarak belirlendi.