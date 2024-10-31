İzmir'de toplu ulaşıma zam! İşte yani fiyat

İzmir'de toplu ulaşıma zam yapıldı. Peki zamlı fiyat ne kadar oldu? UKOME’nin bugünkü toplantısından İzmir’in toplu ulaşımına zam kararı çıktı. İşte ayrıntılar...

İzmir'de toplu ulaşıma zam! İşte yani fiyat
İzmir'de toplu ulaşıma zam! İşte yani fiyat
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İzmirlileri ilgilendiren zam haberi geldi. UKOME’nin bugünkü toplantısından İzmir’in toplu ulaşımına zam kararı çıktı. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edilirken zamlı tarifenin 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIMA ZAM

İzmir'de toplu ulaşıma zam! İşte yani fiyat - Resim : 1

UKOME’nin bugün gerçekleştiği toplantının gündemine, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin zam talebi geldi. Yüzde 17’lik zam UKOME tarafından kabul edildi.

İzmir’in toplu ulaşım araçlarının yeni fiyatı yapılan zamla birlikte tam bilet 17,50 TL’den 20 TL’ye yükseldi. 7,5 TL olan öğrenci biletleri ise 8,78 TL oldu. Zamlar 7 Kasım’dan itibaren geçerli olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir izmir toplu ulaşım
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