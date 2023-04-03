İzmir'de vapur seferleri durduruldu

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.

İzmir'de vapur seferleri durduruldu
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Kentte olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 12.30 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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