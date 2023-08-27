İzmir'de yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü

İzmir'de bir ağaca yıldırım isabet etmesi sonucunda yangın çıktı. Yangın yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

İzmir'de yıldırım nedeniyle çıkan orman yangını söndürüldü
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İzmir'in Bayındır ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 3 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir yangını
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