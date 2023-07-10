İzmir'deki orman yangını hava trafiğini vurdu! Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar inemedi

İzmir Menderes'te çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının yarattığı duman sebebiyle Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.

İzmir'deki orman yangını hava trafiğini vurdu! Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar inemedi

Oğlananası Mahallesi'nde saat 14.00'te başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına fabrika işçileri de destek veriyor.

Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar iniş ve kalkış yapamıyor.

Çeşitli illerden gelen uçakların Milas-Bodrum Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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