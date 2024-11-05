İzmit'te TÜPRAŞ'ta patlama! Patlamanın nedeni belli oldu

Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Bölgede yaşayanlar deprem olduğunu zannederek paniğe kapıldı. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ın bulunduğu yere itfaiye ekipleri gidiyor. Tesislerin kendi yangın söndürme ekipleri de devrede...

Petrol –İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz, olay yerine giderken Petrol İş İstanbul 1 No.’lu Şube Başkanı Erkan Zorlu, Aydınlık’a yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Zorlu, yaşanan patlamanın tatbikat nedeniyle çıktığını belirterek ölü ve ağır yaralının olmadığını bildirdi.

PATLAMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tatbikat sırasında patlama olduğunu yaralı bilgisinin olmadığını belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın "TÜPRAŞ'ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok şeklinde bilgi geldi. Aksi takdirde bizden yardım isterler" açıklamasını yaptı.

FAALİYETLER NORMALE DÖNDÜ

Şirketten yapılan açıklamada, Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilerek "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



HİSSELER İŞLEME KAPATILDI

Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 değer kaybederek 139,30 TL'ye geriledi.

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır. Saat 15:25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır." ifadeleri kullanıldı.