Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışmada 47 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda Metamfetamin, Kubar Esrar, 3 bin 650 adet Sentetik Hap, 1 adet Tabanca, 1 adet Av Tüfeği, 5 adet Uyuşturucu Kullanma Aparatı (Bong) ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda hakkında narkotik suçtan aranma kaydı bulunan 2, farklı suçlardan aranan 8 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 10 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.