Jandarma ve MİT’ten PKK’ya Ortak Operasyon: 6 Gözaltı

Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığının, İzmir ve Manisa’da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilere yönelik eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve MİT’ten PKK’ya Ortak Operasyon: 6 Gözaltı

Operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ve 119 bin TL nakit para ele geçirildi.
Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile İzmir MİT Başkanlığı, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik Manisa ve İzmir’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen, N.G., Y.İ., R.G., O.G., K.G., R.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 265 adet uyuşturucu hap, 119 bin TL nakit para ile 5 adet cep telefonuna el konuldu. Söz konusu 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunanlar
Ekvador'da OHAL İlan Edildi!
Ekvador'da OHAL İlan Edildi!
SEC'in X Hesabına Siber Saldırı
SEC'in X Hesabına Siber Saldırı
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
O Markette Yağlar ve Bakliyatta Dev İndirim Başlıyor! 12 Ocak'a Kadar Devam Edecek!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
Bugün Başlıyor! O Markette İndirim Zinciri Başladı!
O il için korkutan deprem uyarısı geldi! '7.3 büyüklüğünde...'
O il için korkutan deprem uyarısı geldi! '7.3 büyüklüğünde...'
Öne Çıkanlar KASSAM TUGAYLARI TEL AVİV'İ VURDU | Ulusal Kanal KASSAM TUGAYLARI TEL AVİV'İ VURDU | Ulusal Kanal Meteoroloji Tek Tek Sıraladı! Meteoroloji Tek Tek Sıraladı!