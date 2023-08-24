Jandarmadan uyarı! ''Mutluluğa kurşun sıkma''

Antalya’nın İbradı ilçesinde asker uğurlamalarında, düğün sevinçlerinde, maç ve bayram kutlamalarında havaya ateş etme olaylarının engellenebilmesi için jandarma ekipleri tarafından ‘Mutluluğa kurşun sıkma’ başlığı altında bilgilendirme faaliyetleri düzenlendi.

Jandarmadan uyarı! ''Mutluluğa kurşun sıkma''
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Antalya İl Jandarma Komutanlığınca; Asker uğurlamalarında, düğün sevinçlerinde, maç ve bayram kutlamalarında havaya ateş etme olaylarının engellenebilmesi maksadıyla, Vatandaşlara İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "mutluluğa kurşun sıkma" başlığı altında, farkındalık bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Faaliyetler çerçevesinde hazırlanan afişler ise halka açık yerlere asıldı.

''MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA''

Jandarmadan uyarı! ''Mutluluğa kurşun sıkma'' - Resim : 1

Jandarmadan uyarı! ''Mutluluğa kurşun sıkma'' - Resim : 2

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