Kaçak silah ticareti yapanlara darbe! 55 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, sosyal medya üzerinden kaçak silah ticareti yapanların kimlikleri ve adresleri belirlendi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 55 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kaçak silah ticareti yapanlara darbe! 55 şüpheli gözaltına alındı
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Yurt genelinde suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Son olarak İstanbul'da, Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önemli bir çalışmaya imza atıldı.

Ekipler, silah imalatı, ticareti ve sevkiyatında bulunan, sosyal medya platformları üzerinden silah ticareti paylaşımı yapan, bu paylaşımlarla kamuoyunda korku ve paniğe neden olan şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Sosyal medya aracılığıyla silah kullanımını özendirdiği tespit edilen 55 şüpheli, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Aramalarda 110 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 11 mermi, 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucuyla sahte plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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