Kadıköy'de bina çöktü! Enkaz kaldırma çalışması sürüyor

İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda, Hasanpaşa Mahallesi Koza Sokağı'nda yıkım işlemleri yapılan bina henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çöktü.

Binanın çöken kısmından kopan bazı parçalar bitişikteki caminin duvarına doğru devrildi.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki enkaz kaldırma çalışması sürüyor.