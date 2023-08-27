Kadıköy'de drift yaptı! 22 bin 680 lira ceza yazıldı

Kadıköy'de drift yapan ve tehlikeli araç kullanan sürücüye 22 bin 680 lira para cezası uygulandı.

Kadıköy'de drift yaptı! 22 bin 680 lira ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ağustos'ta Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Sahil Yolu üzerinde makas atan, hız yapan ve tehlikeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yapıldı.


Bağdat Caddesi Kızıltoprak mevkisinde drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren aracın sürücüsü A.A. yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "sürücü belgesini bulundurmamak", "saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak", "görüşü engelleyecek aksesuar takmak" maddelerinden toplamda 22 bin 680 lira idari para cezası uygulandı.


Ayrıca sürücü belgesine 2 ay süreyle el konulan A.A. hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

# istanbul emniyet müdürlüğü # kadıköy # drift
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