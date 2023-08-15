Kadıköy'de dron ile denetim! Sürücülere ceza yağdı

Kadıköy'de ekipler tarafından trafikte dron ile denetim yapıldı. Denetimde, yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere adeta ceza yağdı.

Kadıköy'de dron ile denetim! Sürücülere ceza yağdı

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafik kontrolü gerçekleştirdi. Ekiplere, sivil trafik polisleri de destek verdi.

Bu kapsamda, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki ışıklı kavşak yakınında denetim noktası oluşturdu.

Dron ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi.

Denetimde yayalara yol vermeyen 5 sürücüye 9 bin 895 lira ceza kesildi. Ayrıca her sürücünün ehliyetinden 20 ceza puanı da düşüldü.

Denetimde kucağında köpeği ile araç kullanan bir kadın sürücü dikkati çekti. Sürücü köpeğinin hasta olduğunu, veterinere giderken yaya geçidindeki yayaları fark etmediğini iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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