Kadıköy'de iş yeri kurşunladılar: 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Merdivenköy Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki oto galeriye 15 Ocak'ta saat 03.50 sıralarında silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda iş yerine 2, araca ise 1 kurşunun isabet ettiği, olay yerinde ise 3 mermi kovanı bulunduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iş yerinin önüne yaya olarak gelen koyu renk kıyafetli şüphelinin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Silahla ateş eden şüpheli ile ona gözcülük yapan kişinin, olayın ardından izini kaybettirmek ve kimliklerinin belirlenmemesi amacıyla 3 araç değiştirerek, olay yerinden uzaklaştıkları anlaşıldı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği M.A, M. H. ile R.F'yi Zeytinburnu'ndaki adreslerde yakalayıp, gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M. A. ile M.H. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, R.F. ise ilgili hakimlikçe serbest bırakıldı.