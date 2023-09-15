Kahramanmaraş'ta deprem oldu!

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3,2 olarak duyurdu. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
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Kahramanmaraş'ın Öksüzlü ilçesinde bugün 9:33 sularında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu deprem yerin 1,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak duyuruldu.

Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.

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