Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünün 3,2 olarak duyurdu. Depremde can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kahramanmaraş'ın Öksüzlü ilçesinde bugün 9:33 sularında deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin duyurduğu deprem yerin 1,1 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3,2 olarak duyuruldu.
Depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 15, 2023
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/y6c32ncfIt
15.09.2023, 09:33:41 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 1.1 km#Kandilli