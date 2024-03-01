Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu!

Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,0 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu!
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4,1 büyüklüğünde sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem 17.09 sularında gerçekleşti.

HENÜZ OLUMSUZ BİR DURUM BELİRTİLMEDİ

Kahramanmaraş'ta gereçekleşen depreme ilişkin henüz olumsuz bir durum belirtilmedi. Sallantıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremin korkuttuğunu belirtti. 

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜYÜKLÜĞÜ 4,0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin bilgileri duyurdu. Buna göre deprem 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliğinin ise 6,1 kilometre olduğu açıklandı. 

# Kahramanmaraş # Kahramanmaraş # deprem # AFAD # kandilli
Çok Okunanlar
Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Çocuğu okula giden ailelere 8800 TL destek
Çocuğu okula giden ailelere 8800 TL destek
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
Öne Çıkanlar İsrail'den korkunç katliam! Yardım bekleyen Filistinlileri katlettiler İsrail'den korkunç katliam! Yardım bekleyen Filistinlileri katlettiler Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı! Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı!