Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4,1 büyüklüğünde sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem 17.09 sularında gerçekleşti.

HENÜZ OLUMSUZ BİR DURUM BELİRTİLMEDİ

Kahramanmaraş'ta gereçekleşen depreme ilişkin henüz olumsuz bir durum belirtilmedi. Sallantıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremin korkuttuğunu belirtti.

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜYÜKLÜĞÜ 4,0 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin bilgileri duyurdu. Buna göre deprem 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliğinin ise 6,1 kilometre olduğu açıklandı.