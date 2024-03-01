Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde deprem oldu!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu. AFAD depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4,0 büyüklüğünde gerçekleştiğini açıkladı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 4,1 büyüklüğünde sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem 17.09 sularında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-01
Saat:17:09:54 TSİ
Enlem:37.29083 N
Boylam:37.13889 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vIghrRV1VT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
HENÜZ OLUMSUZ BİR DURUM BELİRTİLMEDİ
Kahramanmaraş'ta gereçekleşen depreme ilişkin henüz olumsuz bir durum belirtilmedi. Sallantıyı hisseden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden depremin korkuttuğunu belirtti.
KANDİLLİ RASATHANESİ BÜYÜKLÜĞÜ 4,0 OLARAK AÇIKLADI
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin bilgileri duyurdu. Buna göre deprem 4,0 büyüklüğünde gerçekleşti. Depremin derinliğinin ise 6,1 kilometre olduğu açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 1, 2024
HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) https://t.co/Uzm07SQIqE
01.03.2024, 17:09:54 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 6.1 km#Kandilli