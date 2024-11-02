Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremi büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi.
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Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremi büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 6,7 olarak kaydedildi. Deprem, 14:53'te meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 2, 2024
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/IumuO1ktck
02.11.2024, 14:53:54 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 6.7 km#Kandilli