Kahramanmaraş'ta deprem oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremi büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Yayınlanma:

Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremi büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 6,7 olarak kaydedildi.  Deprem, 14:53'te meydana geldi.

deprem Kahramanmaraş
Günün Manşetleri
77 ilde zehir tacirlerine opersayon
PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a görüş yasağı
50'si çocuk 84 kişi hayatını kaybetti
"Türkiye'nin İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemi tamamen kapalı"
Bakan Tunç’tan Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla ilgili iddialara yanıt
Aile hekimlerinden iş bırakma kararı
İsrail'in Lübnan saldırılarında can kaybı artıyor
Bir kişi intihar girişiminde bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı ile görüştü
Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe
Çok Okunanlar
Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı Sokak röportajında ​​PKK propagandası yapan Ali Çeven tutuklandı
Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti Şirin Elmas Hanilçi'den acı haber geldi: Şüpheli, minik kızı nasıl öldürdüğünü itiraf etti
Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur? Kredi kartınızın sürekli asgari tutarını öderseniz ne olur?
İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı İlkokulda cinsel içerikli şarkı çalındı
STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın STK'lardan acil çağrı: BMGK Kararı Gazze'de uygulansın, yardım koridoru açılsın