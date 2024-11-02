Kandilli Rasathanesi X üzerinden vatandaşlara duyurdu, Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Depremi büyüklüğü 3,1 olarak kaydedildi. Depremin derinliği ise 6,7 olarak kaydedildi. Deprem, 14:53'te meydana geldi.