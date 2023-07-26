Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Göksun merkezli deprem, yerin 2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirtildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 26, 2023
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/HhviQkmp64
26.07.2023, 19:25:15 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 2.0 km#Kandilli
# Kahramanmaraş # deprem