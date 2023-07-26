Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde deprem olduğunu duyurdu. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli Rasathanesi duyurdu
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Göksun merkezli deprem, yerin 2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 3,6 olarak belirtildi. 

# Kahramanmaraş # deprem
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