Kaleler Şehri: Kahramanmaraş

"Kaleler Şehri" Andırın 26'sı tescilli olmak üzere 70 kaleye ev sahipliği yapıyor.



Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Andırın İlçesi'nde, Küçükayrıcatepe, Azgıt, Meryemçil, Akkale ve Haştırın kaleleri yer alıyor.



Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta yer alan bölge, birçok medeniyete ev sahipliği yaptı.



Tarihçi Yazar Dr. Aytül Kaplan Meryemçil Geben Kalesi hakkında bilgi verdi.



Kahramanmaraş'ta kalelerin yanı sıra mozaik alanlar, kaya mezarlar ve birçok kanyon ile vadi bulunuyor.