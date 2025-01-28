Kamulaştırmasız el koyma mağdur etti! "Topraklarımız gasp ediliyor"

Daha depremin yaralı sarılmamışken köylüler yeni bir sorunla karşı karşıya... Daha önce hayvan otlattıkları meralar, yıllardır kullandıkları hazine arazileri ellerinden gitti. Şimdi de tapulu topraklarına göz dikildi.

Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesinde vatandaşların tadı tuzu kaçtı. Zaten 6 Şubat depremlerinde büyük yaralar almışlardı. Tapulu arazi sahiplerinden yeni konutların yapılacağı gerekçesiyle, bölgeden ayrılmaları istendi. Kendilerine "Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil işlemi yapılmaktadır” mesajı iletildi.

Mahalle sakinlerinden bazılarına mesaj bile gitmedi. Bazılarının da tapu kayıtları silindi. İkizceli Avukat Hasan Birdal Yılmaz, halkın gaspa uğradığını söyledi.