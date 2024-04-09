Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yasak!

Kocaeli'de bayram tatili dönüşünde trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan pazartesi günü saat 05.00'e kadar seyir yapmaları yasak olacak.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yasak!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada açıklamada, "Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların ilimiz sorumluluk bölgesinde kalan kısımlarında 14 Nisan Pazar günü saat 05.00’den itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’e kadar seyir yapmalarının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada; D100 (İstanbul-Kocaeli-Sakarya-Ankara Karayolu), D130, D575, D595 (İzmit-Yalova-Bursa Karayolu), O4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O5 ( İstanbul-Osmangazi Köprüsü-İzmir otoyolu), O7 (Kuzey Marmara)'yi kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yasakların başlayacağı tarih olan 14 Nisan Pazar günü saat 05.00 civarlarında seyir halinde olması halinde D100 Ankara’dan geliş Ormanya otoparkı, D100 İstanbul’dan geliş Hilal petrol tesisleri, D130 Yalova’dan geliş Karamürsel Karayolları Denetim İstasyonu, TEM Otoyolu Ankara’dan geliş Tepetarla tesisleri, TEM Otoyolu İstanbul’dan geliş Doğalhane tesisleri ile Osman Gazi Köprüsü'nden geliş Oksijen Tesisleri'nde beklemeleri uyarılarında bulunuldu.

İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: "Vahşi bir rekabet ortamı..."İYİ Parti Genel Başkan Adayı Dervişoğlu: "Vahşi bir rekabet ortamı..."Siyaset

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kamyon # çekici # tanker
Çok Okunanlar
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Meteorolojiden uyarı! 9 Nisan hava durumu...
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
Emeklinin temmuz zammında bir ilk!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Abdullah Zeydan açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Uğur Dündar'a sert sözler!
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Bayramda marketler açık olacak mı? Arife günü yarım gün mü açık olacak?
Öne Çıkanlar Yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılı devlet düşmanı yapılar nasıl temizlenir? | Kaan Arslan Yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantılı devlet düşmanı yapılar nasıl temizlenir? | Kaan Arslan Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum... Yola çıkacaklar dikkat! Kara yollarında durum...