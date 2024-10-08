Kamyona çarpan otomobil sürücüsü can verdi! Denizli'de feci kaza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kamyona çarpan otomobil sürücüsü Mehmet Ulusan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kamyona çarpan otomobil sürücüsü can verdi! Denizli'de feci kaza
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Denizli Çevre Yolu Honaz Tüneli yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Mehmet Ulusan yönetimindeki 07 BME 127 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Y.C. idaresindeki 20 BJ 692 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilin sürücüsü Mehmet Ulusan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ulusan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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