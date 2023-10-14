Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Bolu Depremle Sallandı

Bolu'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4,5 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Bolu Depremle Sallandı
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Kandilli Rasathanesi Bolu'da deprem olduğunu duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olumsuz bir durum henüz bilidirilmedi.

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