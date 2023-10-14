Kandilli Rasathanesi Duyurdu! Bolu Depremle Sallandı
Bolu'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem 4,5 büyüklüğünde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi Bolu'da deprem olduğunu duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 4,5 olarak ölçüldü. Deprem yerin 5,5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Olumsuz bir durum henüz bilidirilmedi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 14, 2023
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14.10.2023, 17:07:09 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
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