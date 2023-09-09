Kapaklı’da 49 paket uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde polis ekipleri tarafından 49 adet paketlenmiş bonzai ele geçirildi.

Kapaklı’da 49 paket uyuşturucu ele geçirildi
Son Güncelleme:

Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Pınar Bulvarı’nda bulunan 84/86 No’lu binanın önünde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın üzerinde 58.13 gram ağırlığında 49 adet paketlenmiş bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın evinde gerçekleştirilen aramada 1.04 gram ağırlığında 1 adet daha paketlenmiş bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Tekirdağ # Tekirdağ # uyuşturucu # bonzai
Çok Okunanlar
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
G 20 Liderler Zirvesi'nden çarpıcı fotoğraflar!
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Saç egzamasına ne iyi gelir? Evde uygulanabilecek tedaviler...
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
Güldür Güldür'ün eniştesi Uğur Bilgin ve eşi İrem Uslu sosyal medyayı salladı!
Sarı-lacivertlilerde hedef Scott McTominay
Sarı-lacivertlilerde hedef Scott McTominay
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
MASTERCHEFF'TE bu haftaki ödül oyununu kim kazandı? MASTERCHEFF'TE 100 bin TL'yi kim kazandı?
Öne Çıkanlar 💰 ABD’nin En Büyük Bankası Türkiye’ye NE DEDİ? [Onlara Çok PARA KAZANDIRACAK] | Haber 💰 ABD’nin En Büyük Bankası Türkiye’ye NE DEDİ? [Onlara Çok PARA KAZANDIRACAK] | Haber Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları! Hıristiyan ve Yahudi Siyonizm'inin farkları!