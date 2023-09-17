Kapalıçarşı'da yangın çıktı! İstanbul Valisi'nden açıklama geldi

İstanbul'da Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Kapalıçarşı'da yangın çıktı! İstanbul Valisi'nden açıklama geldi
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İstanbul Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'nın Mercan kapısının olduğu bölümün çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangına 25 araç ve 79 itfaiye personeli ile müdahale edildiği, AFAD İl Müdürlüğünden ise destek amaçlı 1 araç ile 5 personelin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından son durum hakkında açıklama yaptı. Vali Gül, "Kapalıçarşı'nın çatı katında meydana gelen yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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