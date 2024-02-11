Kara kış yüzünü göstermeye hazırlanıyor! 21 şehir için uyarı yapıldı

Havalar ısınıyor derken kara kış bir kez daha yüzünü göstermeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun doğusundaki 14 il için çığ uyarısı yaparken Marmara bölgesi için de şiddetli rüzgar beklendiğini duyurdu.

Kara kış yüzünü göstermeye hazırlanıyor! 21 şehir için uyarı yapıldı
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Soğuk hava dalgası yeniden yurda girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda çığ beklendiğini aktardı. Çığ tehlikesine karşı 14 kent de sarı kodla uyarıldı. Ağrı, Rize, Giresun, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan riskli iller arasında yer aldı.

Bir diğer uyarı da Marmara bölgesi için yapıldı. Fırtına beklenen, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Öte yandan İstanbul ve İzmir'de vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. İstanbul’da -Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacağı belirtildi.

Kar yağışının en yoğun olduğu noktalardan biri de Ardahan oldu. Kar kalınlığının yer yer iki metreyi bulduğu kentte, mahsur kalan hastalar için tüm imkanlar seferber edildi.

Ekipler 76 hastanın yardımına koştu. Bazen sedyede, bazen sırtta taşınan hastalar tedavileri yapılmak üzere hastanelere götürüldü.

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