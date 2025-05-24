Kara yollarında dikkat: Bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, bakım, onarım ve yapım çalışmaları süren birçok güzergahta sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ankara-İstanbul yönünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik bant aktarımıyla düzenlenecek. Bu kapsamda ulaşım, İstanbul-Ankara yönünden çift yönlü olarak sağlanacak.
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 11. kilometresindeki şev çalışması nedeniyle Aydın istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.
TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki kesimde süren üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.
Alanya-Gazipaşa yolu ise 11-13. kilometreleri arasında bugün saat 12.00-13.00 arasında patlatmalı kazı nedeniyle aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Alternatif olarak Yeşilöz-Kahyalar güzergâhı kullanılabilecek.
Artvin-Erzurum ayrımı-Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten veriliyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 7-10. kilometreleri arasındaki çalışmalarda Düzce-İstanbul yönü kapatıldı; ulaşım karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.
Batman-Beşiri-Siirt güzergâhında ise sağ yol kullanılarak gidiş-geliş yönlü trafik düzenlemesi uygulanıyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 10-12. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü devam ediyor.
Bitlis-Van yolunun 60-64. kilometreleri arasındaki Van çevre yolunda devam eden kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından sürdürülüyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük devlet yolunda ise Ankara-Bursa yönünde yürütülen çalışmalar nedeniyle trafik servis yoluna yönlendirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı