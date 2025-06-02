Kara yollarında dikkat! Hangi güzergahlarda çalışmalar sürüyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasındaki 0-1. kilometrelerinde, depremden kaynaklanan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle, bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları kapsamında Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikamet üzerinden iki yönlü olarak devam ediyor. Sürücülerin özellikle kavşak noktalarında dikkatli olmaları istendi.

Sarayköy-Denizli yolu üzerinde bulunan Babadağ Kavşak Köprüsü (13-14. km),

Konya-Afyonkarahisar yolu üzerindeki Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı (21-22. km),

bu bölgelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Sürücülerin bu noktalarda trafiği yönlendiren işaret ve görevlilere uymaları gerekiyor.

İznik-Mekece yolu üzerindeki 4-6. kilometrelerde sürdürülen çalışmalarda, araçlar servis yoluna yönlendiriliyor. Bu güzergahta seyahat edenlerin hız limitlerine uyması ve ani manevralardan kaçınması önem taşıyor.

İKİ YÖNLÜ TRAFİKTE DİKKAT: YAPIM SÜREN DİĞER BÖLGELER

Yozgat-Akdağmadeni yolu (34-53. km),

Diyarbakır-Mardin yolu (8-11. km),

bu iki güzergâhta, bölünmüş yolların bir şeridi kapalı olduğu için iki yönlü geçişler tek şeritten yapılıyor.

Ayrıca Kırklareli-Pınarhisar yolu (26-30. km) üstyapı yenileme çalışmaları,

Gelendost-Şarkikaraağaç yolu (7-10. km) yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler için görsel uyarı ve yönlendirme levhaları devrede.

Trabzon-Maçka yolu üzerindeki 3-25. kilometrelerde devam eden fiber optik altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde trafik tek şerit üzerinden kontrollü sağlanıyor. Özellikle akşam saatlerinde bölgede yoğunluk yaşanabileceği bildirildi.