Kara yollarında dikkat! Hangi güzergahlarda çalışmalar sürüyor?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde birçok kara yolunda devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Peki hangi güzergahlarda çalışmalar sürüyor? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında dikkat! Hangi güzergahlarda çalışmalar sürüyor?
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasındaki 0-1. kilometrelerinde, depremden kaynaklanan hasarların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu nedenle, bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasında süren yapım çalışmaları kapsamında Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikamet üzerinden iki yönlü olarak devam ediyor. Sürücülerin özellikle kavşak noktalarında dikkatli olmaları istendi.

Sarayköy-Denizli yolu üzerinde bulunan Babadağ Kavşak Köprüsü (13-14. km),

Konya-Afyonkarahisar yolu üzerindeki Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı (21-22. km),
bu bölgelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Sürücülerin bu noktalarda trafiği yönlendiren işaret ve görevlilere uymaları gerekiyor.

İznik-Mekece yolu üzerindeki 4-6. kilometrelerde sürdürülen çalışmalarda, araçlar servis yoluna yönlendiriliyor. Bu güzergahta seyahat edenlerin hız limitlerine uyması ve ani manevralardan kaçınması önem taşıyor.

İKİ YÖNLÜ TRAFİKTE DİKKAT: YAPIM SÜREN DİĞER BÖLGELER

Yozgat-Akdağmadeni yolu (34-53. km),
Diyarbakır-Mardin yolu (8-11. km),
bu iki güzergâhta, bölünmüş yolların bir şeridi kapalı olduğu için iki yönlü geçişler tek şeritten yapılıyor.
Ayrıca Kırklareli-Pınarhisar yolu (26-30. km) üstyapı yenileme çalışmaları,
Gelendost-Şarkikaraağaç yolu (7-10. km) yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler için görsel uyarı ve yönlendirme levhaları devrede.

Trabzon-Maçka yolu üzerindeki 3-25. kilometrelerde devam eden fiber optik altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde trafik tek şerit üzerinden kontrollü sağlanıyor. Özellikle akşam saatlerinde bölgede yoğunluk yaşanabileceği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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