Kara yollarında kritik çalışmalar: Hangi yollar trafiğe kapalı?

Avrupa Otoyolu’nun Saray-Çorlu kavşakları arasında yer alan 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin yol boyunca dikkatli olması ve trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

TAG OTOYOLU'NDA KONTROLLÜ ULAŞIM

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 9-12. kilometreleri arasında (Yılankale-Ceyhan kavşakları) yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerin hız limitlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

TEM OTOYOLU EDİRNE YÖNÜNE KAPALI

TEM Otoyolu’nun Havsa-Edirne Doğu kavşakları arasında devam eden yapım çalışmaları dolayısıyla Edirne yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

BERGAMA-KINIK YOLUNDA BSK ÇALIŞMALARI

Bergama-Kınık yolunun 9-13. kilometrelerinde, Bergama Sanayi-Hastane kavşaklarında BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle sağ şerit trafiğe kapatıldı, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

SERTAVUL-MUT-BEŞÇATAL YOLUNDA ÇÖKME ONARIMI

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde meydana gelen yol çökmesi nedeniyle bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, diğer şeritten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

KIRIKKALE-KONYA YOLUNDA TEK YÖNLÜ TRAFİK

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları dolayısıyla Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kırıkkale-Konya istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TURHAL-ZİLE YOLUNDA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Turhal-Zile yolunun 25-28. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor. Bu bölgede zaman zaman trafik akışında aksamalar meydana gelebileceği bildirildi.

İZNİK-MEKECE YOLU SERVİS YOLUNA YÖNLENDİRİLDİ

İznik-Mekece yolunun 4-6. kilometreleri arasında yapılan yol çalışmaları nedeniyle ana yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, alternatif servis yolundan sağlanıyor. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmesi öneriliyor.

YERKÖY-DELİCE YOLUNDA İKİ YÖNLÜ TRAFİK

Yerköy-Delice yolunun 4-9. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü ve kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor. Çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanması bekleniyor.

BEŞİKDÜZÜ-TRABZON YOLUNDA GECE KAPANMASI

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 42-44. kilometrelerinde, Trabzon Üniversitesi mevkiinde yapılan üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19 Mayıs’tan itibaren 21.00-07.00 saatleri arasında yol kısa sürelerle trafiğe kapatılacak. Ulaşım, bu süre zarfında tek şeritten ve kontrollü şekilde sağlanacak.