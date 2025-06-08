Kara yollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili nedeniyle bazı güzergâahlarda sürücüleri sevindiren bir uygulamayı devreye soktu. Açıklamaya göre, 10 Haziran Salı günü saat 00.00’a kadar (yani pazartesiyi salıya bağlayan gece) Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki tüm otoyollar (yap-işlet-devret modeliyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

İstanbul-Kocaeli yolunun 10-12. kilometreleri arasında, Gebze Kavşağı’ndan otoyola giriş-çıkış yolları ile D100-07 yolunda enerji nakil havai hat söküm çalışmaları devam ediyor. Ulaşım her iki şeritte kontrollü olarak sağlanıyor.

Yurt genelindeki önemli kara yollarında süren çalışmalar ve doğa kaynaklı olumsuzluklar nedeniyle birçok güzergahta kontrollü trafik akışı uygulanıyor:

Ordu-Ulubey-Gölköy yolu (8-9. km): Heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Antakya-Samandağ yolu (4-5. km): Kuzeytepe FSK bölgesindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle kontrollü ulaşım uygulanıyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı - Ereğli-Zonguldak yolu (54-55. km): Heyelan nedeniyle Ereğli istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı - Kürtün-Torul yolu (26. km): Heyelan sonucu tek şerit açık, kontrollü geçiş yapılmakta.

Köprübaşı-Demirci yolu (29-40. km): Sanat yapıları, köprü ve üstyapı işleri nedeniyle dikkatli geçiş uyarısı yapıldı.

Aksaray-Ortaköy yolu (15-16. km ve 20-25. km): Ortaköy çevre yolu ile Seksenuşağı-Yıldırımlar köyleri kesiminde yapım çalışmaları sürüyor, trafik akışı kontrollü.

Çanakkale-Çan yolu (21-23. km): Altgeçit yapımı nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolu (20-24. km): Sarısöğüt Köprüsü’ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle diğer köprü üzerinden iki yönlü geçiş sağlanıyor.