Karabük Üniversitesi'nden gündem olan HIV iddiaları kapsamında 8 kişi gözaltına alındı
Karabük Üniversitesi'nde HIV ve HPV vakalarında artışların olduğu iddiası ülkenin gündemine oturmuştu. iddialarla ilgili yapılan paylaşımlar sonrası 8 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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