Karabük Üniversitesi'nden gündem olan HIV iddiaları kapsamında 8 kişi gözaltına alındı

Karabük Üniversitesi'nde HIV ve HPV vakalarında artışların olduğu iddiası ülkenin gündemine oturmuştu. iddialarla ilgili yapılan paylaşımlar sonrası 8 kişi gözaltına alındı.

Karabük Üniversitesi'nden gündem olan HIV iddiaları kapsamında 8 kişi gözaltına alındı
Editör: Yağmur Biçen

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan olaylarla ilgili internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yaptığı tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine, emniyet ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Para sayma görüntüleri için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifadede!Para sayma görüntüleri için Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifadede!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yalan haber # karabük
Çok Okunanlar
Uzmanlar uyarıyor! Uzun sürekli öksürük hastalık habercisi!
Uzmanlar uyarıyor! Uzun sürekli öksürük hastalık habercisi!
İmamoğlu-Süleymancılar ilişkisi!
İmamoğlu-Süleymancılar ilişkisi!
38 terörist etkisiz hale getirildi!
38 terörist etkisiz hale getirildi!
İslam Memiş altın için fırsatları açıkladı!
İslam Memiş altın için fırsatları açıkladı!
DEM Parti'yle pazarlığa itiraz eden CHP'li Başkan Adayı AK Parti'ye geçti!
DEM Parti'yle pazarlığa itiraz eden CHP'li Başkan Adayı AK Parti'ye geçti!
Öne Çıkanlar Reel ekonomi alarm veriyor! │Akşam Raporu | Serpin Alparslan Reel ekonomi alarm veriyor! │Akşam Raporu | Serpin Alparslan Dolar ne kadar oldu? Dolar ne kadar oldu?