Karabük'te 18 bin 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Karabük'te 18 bin 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Karabük'te 18 bin 820 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İldeki bir kamu kurumuna kalorifer yakıtı temin eden firmaya ait tankere yakıt aktarımı sırasında yapılan operasyonda, araçta yapılan incelemede "zula" olarak tabir edilen kaynaklı ayrı bir bölüm görüldü.

Bu bölüme ait ayrı bir vana olduğunun tespit edilmesi üzerine tankerin tüm bölümlerinden numuneler alınarak 18 bin 820 litre akaryakıta ve tankere el konuldu.

Şoför M.Ö. ve firma yetkilileri hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem yapıldı.

# karabük
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