Karabük'te sır ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

Karabük'te sır gibi bir ölüm meydana geldi. Olay, 100. Yıl Mahallesi 1010. Cadde'deki bir apartmanda yaşandı.

Apartmanın bodrum katında oturan 65 yaşındaki Cevdet Yeldan'dan bir süredir haber alınamıyordu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından, Cevdet Yeldan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cenaze otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.