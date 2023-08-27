Karabük'te yangın!

Karabük’te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını çıktı.

Karabük'te yangın!
Son Güncelleme:

Karabük’te çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, gece 01.30 sıralarında Yaylacık Su Deposu mevkiinde meydana geldi. Çam ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaklaşık 2 dönümlük alana zarar veren yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# yangın # karabük # orman
Çok Okunanlar
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu
İYİ Parti'nin programı sonrası çevre kirliliği tepkiye neden oldu
Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi
Kapadokya’da 140 kişilik koro Beethoven’in 9. Senfonisi
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
Ukrayna İHA'larla saldırı girişiminde bulundu
Ukrayna İHA'larla saldırı girişiminde bulundu
Öne Çıkanlar Dünyada Uyanış Başladı! | Dolarsız Alışveriş Dönemi! Dünyada Uyanış Başladı! | Dolarsız Alışveriş Dönemi! Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak