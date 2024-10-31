Karadeniz'de eşi görülmemiş palamut bolluğu

Deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, göçünü tamamlayamadı. İri palamut Karadeniz'de balıkçının yüzünü güldürdü.

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Karadeniz'de eşi görülmemiş palamut bolluğu
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Deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, göçünü tamamlayamadı. İri palamut Karadeniz'de balıkçının yüzünü güldürdü. Palamuttaki irilik, bolluk, bereket Karadenizli balıkçıların yüzünü güldürüyor.

Deniz suyu sıcaklıklarının normalin üzerinde seyretmesi nedeniyle palamut, göçünü tamamlayamadı. Deniz de de bol yem olunca palamutlar gittikçe irileşti.

Samsun'da bereketli bir sezon geçiren balıkçılar, palamutla dolu gemilerle limana dönüyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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