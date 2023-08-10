Karahantepe'de kazı çalışmaları başladı
Şanlıurfa’da tarihin tozlu yapraklarını aralayacak kazı çalışmaları başladı. Karahantepe’de yapılan arkeolojik çalışmalarda kalıntıları koruma-sağlamlaştırma işlemleri yapılacak.
İnsanlık tarihine ışık tutan Karahantepe'de 2023 kazıları başladı. Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'nde 3 ay sürecek 2023 kazı çalışmalarıNDA 40 kişilik ekiP yer alıyor.
Şehir merkezine 46 kilometre mesafede bulunan Tek Tek Dağları Milli Parkı içindeki arkeolojik alanda, 2017'de başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul kazı çalışmalarının 3 ay süreceğini söyledi.
Şanlıurfa’da Karahantepe, Göbeklitepe ve geçen yıllarda kazılan yerlerle birlikte 10 arkeolojik alanda çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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